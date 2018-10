Maroc : Un pilote italien remporte le record du monde de vitesse

Le pilote automobile italien Fabio Barone a battu le record du monde de vitesse au Maroc. Par cette victoire au volant d'une Ferrari 458 Italia de plus de 600 ch, il s’inscrit ainsi pour la troisième fois dans le prestigieux World Guinness Record.

Président du plus important club Ferrari d’Italie, Fabio Barone a décroché le record de vitesse sur la piste de la vallée du Dadès, au Maroc, en moins de 5 minutes avec un temps de 4’42’65. La piste, sans parapet, s'étend sur 8 km, avec une descente difficile qui met les suspensions et les pneus à rude épreuve, indique l'agence Ansa.

Il s’agit de sa troisième victoire, après les deux précédentes sur la Route Transfagarasan, en Roumanie, longue d’environ 100 km et connue pour être particulièrement sinueuse, et sur les 99 virages en épingle de la Tianmen Mountain Road en Chine, considérée comme la route la plus dangereuse au monde.