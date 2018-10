Intelcia ouvre son premier centre de service client multilingue au Portugal

Intelcia, acteur majeur de l’externalisation des services client, annonce dans un communiqué l’ouverture d’un nouveau centre d’excellence au Portugal. Cette deuxième implantation du groupe en Europe, déjà présent en France, «vise à renforcer le support aux opérations d’Altice au Portugal, ainsi qu’aux entreprises européennes souhaitant accéder à des solutions d’externalisation à la pointe : des équipes qualifiées, multilingues, accessibles (nearshore) et engagées dans la satisfaction client», précise le communiqué.

Le choix de s’implanter au Portugal est basé sur la qualité du bassin d’emploi, la disponibilité de profils cosmopolites et multilingues (en plus du portugais), la qualité des infrastructures, des télécoms et la proximité culturelle avec des entreprises majoritairement installées dans l’Union européenne.

Opérationnel dès la fin de l’année 2018 pour un démarrage des activités début 2019, Intelcia à Lisbonne va recruter 400 collaborateurs. Le groupe ajoute qu’«une grande variété de profils seront sélectionnés : conseillers clients, coachs, responsables d’équipes et des équipes support (ressources humaines, finance, communication, services généraux…)».