Maroc : Une mini-série pour dédramatiser les menstruations féminines

Le thème des menstruations féminines n’aura jamais été autant dédramatisé au Maroc qu’à l’occasion du lancement de la série First Blood, dans les locaux du studio créatif Jawjab, filiale d’Ali n’Production, en présence de son fondateur, le cinéaste Nabil Ayouch, apprend-t-on dans un communiqué.

Des dessinatrices marocaines ont ainsi été sollicitées pour illustrer les témoignages de quatre femmes racontant leurs premières règles. Il en ressort une série de capsules intitulées First Blood, diffusées sur la plateforme de Jawjab.

«Ici, la parole féminine prime. Chacune est invitée à s’exprimer sur ce sujet durant une minute, sans interruption. Un parti pris féministe qui s’applique également dans le choix des dessinatrices chargées d’illustrer les propos via des dessins animés», explique Youssef Ziraoui, directeur général du studio créatif Jawjab et producteur de First Blood, cité dans le communiqué.

«J’avais carte blanche à 100%, autant dans le choix des matières (pinceau, stylo, feutre…), que dans la nature même des dessins», abonde Sara El Khattabi, l’une des dessinatrices. Résultat : «J’ai mis en images des scènes et des personnages que je n’ai jamais vus, mais dont l’histoire est récurrente au Maroc : celle d’une jeune fille imaginant un moment grave, voire dramatique, qui se retrouve finalement face à quelque chose de banal pour nous toutes.» La série First Blood a pour but de libérer la parole autour de ce sujet pour en finir avec le «manque de dialogue autour de cette thématique», ajoute enfin la dessinatrice.