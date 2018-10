Le Maroc en tête du classement de la connectivité maritime en Afrique, selon la CNUCED

Le Maroc est le pays ayant le niveau de connectivité maritime le plus élevé cette année en Afrique, d’après le «Rapport sur le transport maritime 2018», publié mardi 2 octobre et élaboré par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Le royaume devance ainsi l’Egypte (2e), l’Afrique du Sud (3e), Djibouti (4e) et le Togo (5e). Il a également marqué 71,5 points sur 188, se classant deuxième dans le monde arabe derrière les Émirats arabes unis. Ces derniers ont devancé l’Asie avec 83,9 points.

Dans son rapport, la CNUCED rappelle que le Maroc fait partie des pays ayant signé plusieurs conventions relatives à la connectivité maritime, telles que le transport de marchandises par la mer, le transport multimodal international et l’enregistrement des navires.

Des résultats qui se sont nettement améliorés depuis 2004

La performance du Maroc s’est améliorée par rapport à l’année précédente, même si en 2017, le royaume était déjà considéré comme le pays ayant la connectivité maritime la plus solide en Afrique. Selon le rapport de la CNUCED, la performance du Maroc s’est améliorée de 69 points, devant l’Égypte (54,6) et l’Afrique du Sud (37,4). «Le Maroc a amélioré son statut dans l’indice grâce à sa performance de transbordement à partir du hub de Tanger Med», souligne l’agence onusienne.

Bien avant d’atteindre le sommet africain en matière de connectivité maritime, le Maroc a réalisé de nombreuses avancées dans ce domaine. En 2004, il n’avait récolté que 9,39 points, contre 8,68 et 8,54 en 2005 et 2006 respectivement. De plus, en 2010, le royaume a amélioré son score, de 29,79 points à l’époque, pour atteindre 68,28 points en 2015. Enfin, en 2016 et 2017, la CNUCED a accordé au pays 61,89 et 69,35 points respectivement.

«Les plus grands porte-conteneurs, d’une capacité maximale de 18 506 équivalents vingt pieds (EVP), déployés entre l’Europe et l’Asie de l’Est, font escale dans des ports en Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi qu’en Afrique du Nord, en particulier au Maroc», indique le document.

A l’échelle mondiale, le classement de la CNUCED en matière de connectivité maritime est dominé par la Chine, Singapour, la Corée du Sud, la Malaisie et les Pays-Bas. Selon les conclusions du rapport, «l’expansion économique mondiale est le principal moteur de la demande de transport maritime dans le monde. On se souviendra de 2017 comme l’année durant laquelle l’économie mondiale et le transport maritime mondial ont connu une reprise cyclique par rapport au creux historique de 2006».