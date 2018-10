Sahara : Guterres confirme la participation du Maroc aux pourparlers de Genève

Le Maroc a répondu positivement à l’invitation d’Horst Köhler de reprendre le processus des pourparlers sur la question du Sahara, les 4 et 5 décembre à Genève. Ainsi, le royaume et le Polisario auront accepté, respectivement les 2 et 3 octobre, de participer à ces «discussions préliminaires», précise Antonio Guterres dans un rapport remis hier soir au Conseil de sécurité, relayé par l’AFP.

Le secrétaire général de l’ONU s’est dit confiant quant aux réponses de l’Algérie et de la Mauritanie, les deux autres invités à la «table ronde», ajoute la même source. Mercredi, le Polisario avait annoncé officiellement sa participation au round de Genève. En revanche, le Maroc observait le silence.

Dans son rapport, Guterres a noté les «développements positifs» dans le comportement du Polisario, la disposition de l’Algérie et de la Mauritanie à remplir «un rôle plus actif dans le processus de négociations» et un «signe encourageant» du Maroc lorsqu’il a facilité les déplacements, fin juin, de Köhler au Sahara occidental. Par le passé, Rabat avait interdit à Christopher Ross de se rendre dans la province.

Le secrétaire général de l’ONU a également recommandé aux Quinze de prolonger le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 octobre 2019. Dans son précédent rapport, il avait émis la même proposition. Mais les membres du Conseil de sécurité en avaient décidé autrement, limitant la durée à seulement six mois.