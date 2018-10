Découvert au Maroc, un couteau en os serait le plus vieil outil associé à l’Atérien

Un artéfact osseux découvert au Maroc serait le plus ancien outil fabriqué en os précisément daté, mis au point à l’époque de l’Âge de la pierre, révèle une nouvelle étude. Celle-ci, menée par Abdeljalil Bouzouggar, de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine au Maroc, ainsi que Silvia Bello, Louise Humphrey et Simon Parfitt, chercheurs au Musée d’histoire naturelle de Londres, montre que l’Afrique du Nord possédait de outils à la fois uniques et complexes.

Découvert en 2012 à Dar Soltane 1, une grotte située à environ 260 km de la côte atlantique, l’os date de 90 000 ans. Un examen attentif de l’outil montre qu’il a été fabriqué différemment des instruments découverts dans la partie subsaharienne de l’Afrique.

«Un nouvel aperçu du développement de la cognition humaine moderne»

Pour les scientifiques, l’artéfact en os est associé à l’Atérien, une industrie lithique préhistorique couvrant le Maghreb et le Sahel, et appartenant au Paléolithique moyen d’Afrique, autrement appelé Middle Stone Age. Ils pensent qu’il s’agit de la côte d’un mammifère qui a été façonnée et aiguisée en couteau.

«Cette technologie osseuse distincte implique l’émergence d’un complexe technologique indépendant et unique en Afrique du Nord, il y a environ 100 000 ans», a déclaré le Dr Silvia Bello, chercheuse au Muséum d’histoire naturelle de Londres. Cet outil, ainsi que la technologie utilisée pour le créer, se distinguent des outils en os de la même époque en Afrique australe, mais sont semblables à deux outils connus sur le site de la grotte El Mnasra au Maroc, qui sont également issus de la même période.

Si les outils spécialisés fabriqués en os sont considérés comme un signe de complexité cognitive, ils ont été mal compris par rapport à la complexité des technologies de l’Atérien. Pour les chercheurs, cette découverte représente donc un nouvel aperçu du développement de la cognition humaine moderne.

Les auteurs suggèrent également que cette nouvelle technologie pourrait avoir été mise au point en raison de l’évolution des ressources il y a environ 90 000 ans, mais notent que des études plus poussées seront nécessaires à cet effet.