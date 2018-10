Le président de Melilla estime que les mineurs marocains sont utilisés par leurs familles

Le président de la ville de Melilla, Juan José Imbroda, a déclaré que les mineurs marocains accueillis dans l’enclave sont les «têtes-de-pont» de leurs familles, et que le Maroc est le seul à pouvoir mettre un terme à ce phénomène en les rapatriant chez eux.

Imbroda a souligné que le Maroc, «un pays sérieux, allié et partenaire de l’Espagne, la France et l’Europe, ne peux permettre à ses enfants de partir à travers un plan mafieux tel que celui-ci», rapporte le site local El Faro de Melilla.

De plus, le président de la ville a déclaré que le «Maroc se comporte très mal» face à l’arrivée de mineurs marocains non accompagnés à Melilla. Il évoque dans ce sens la liste de plus de 200 enfants et adolescents envoyés par la ville au consulat d’Espagne à Nador pour le rapatriement de ces jeunes qui disposaient à leur arrivée de papiers d’identité marocains.