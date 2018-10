Marwa Rizqy, une marocaine au parlement du Québec

La marocaine Marwa Rizqy fait son entrée à l’assemblée nationale du Québec aux cotés de Moncef Derraji lors des élections organisées Lundi. La fiscaliste a marqué sa victoire avec 62% des suffrages.

Sur sa page de campagne, Marwa Rizqy se présente comme une «ardente défenseure des emplois et des entreprises du Canada qui a fait des enjeux relatifs à l’équité fiscale son cheval de bataille».

Députée libérale, membre du Parti libéral du Québec (PLQ), elle est née à Montréal. Professeure adjointe et co-directrice du programme de maîtrise en fiscalité de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke. Elle a, par ailleurs, complété un doctorat en droit fiscal à l’université de Floride étant la première Canadienne à obtenir ce diplôme. Elle est également membre du Barreau du Québec depuis 2012 et membre du Barreau de New York, selon les informations diffusées sur le site web de l’Université de Sherbrooke.

Elle est lauréate de plusieurs prix pour son engagement. Dans sa circonscription de Saint-Laurent (un arrondissement de Montréal), elle a remporté plus de 18.000 voix.