Casablanca : Succès de l’avant-première du nouvel opus de Faouzi Bensaïdi

Projeté en avant-première, mardi à Casablanca, le dernier film de Faouzi Bensaïdi, «Volubilis» a été positivement accueilli par le public. En effet, sa thématique mêlant des situations humaines et questionnements individuels permet de toucher à plusieurs aspects qui interpellent la société. Pour ce faire, il a choisi de dresser un portrait au vitriol d’un couple que les sentiments unissent, mais dont la situation socio-économique ne permet pas de garantir une stabilité à long terme.

Malika, femme de ménage et Abdelkader, agent de sécurité, sont en effet mariés, mais ils ne parviennent pas à créer le cocon dont ils rêvent. Ils vivent chez leurs parents, voient leur dignité bafouée par une violence institutionnalisée et peinent à joindre les deux bouts. Ainsi, Faouzi Bensaïdi explique à Yabiladi que son opus montre à quel point la finance s’est imposée silencieusement pour contrôler les système mondiaux, jusqu’à devenir un paramètre définissant les succès ou les échecs des couples.

Dans un précédent entretien, le cinéaste nous avait confié que «cette réalité financière, sociale et politique influe sur la vie intime des personnes», d’où l’objectif de montrer ici son impact sur tout un projet de vie. «Cette économie politique et cette manière de façonner le monde ont réduit ce dernier à l’argent et au profit», estime le réalisateur.

Avant la sortie nationale de ce mercredi, «Volubilis» s’est fait remarquer à la Mostra de Venise en août 2017. Il a reçu le Tanit de bronze aux Journées cinématographiques de Carthage en novembre 2017, puis a conquis le jury du 19e Festival national du film de Tanger. Lors de ce rendez-vous tenu en mars dernier, l’opus a remporté le Grand prix du jury, les prix du scénario, du premier rôle féminin, du premier rôle masculin, de la musique originale, ainsi que les prix de la critique et des ciné-clubs dans la catégorie long-métrage.