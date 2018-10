Air Arabia assurera de nouvelles lignes aériennes à partir de 300 DH

La compagnie aérienne Air Arabia assurera la liaison entre Tanger, Agadir, Marrakech, Fès et Nador à partir du 30 octobre courant. Les billets proposés seront à 300 dirhams, sachant que ce prix pourra subir un changement dépendant du prix du baril de Brent.

Le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé, lundi 1er octobre, quatre conventions de partenariat pour la création de lignes aériennes directes reliant Tanger à Agadir, Marrakech, Fès et Nador.

Ces accords associent le conseil de la région, la compagnie Air Arabia Maroc et les conseils régionaux de Souss-Massa, Marrakech-Safi, Fès-Meknès et de l’Oriental, pour créer des vols entre les aéroports concernés. Les lignes reliant Tanger à Agadir, Fès, Oujda et Nador vont assurer 2 vols par semaine pour chacune de ces destinations, alors que la ligne Tanger-Marrakech aura 3 vols hebdomadaires.

Échelonnées sur trois ans (2018-2021), ces conventions nécessitent un investissement d’environ 25,68 millions de dirhams, à condition que la compagnie aérienne s’engage à offrir des billets ne dépassant pas les 300 dirhams TTC à partir du 30 octobre courant jusqu’à la fin de la durée des conventions.

Les prix des vols ont été établis sur la base d’un tarif référentiel du prix du baril de Brent (60 dollars). Ils peuvent connaitre une légère révision, dans le sens où chaque augmentation de 5% du prix du pétrole conduira à une hausse de 2% du prix de vente des billets.