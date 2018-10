CAN Futsal à Laâyoune : L’Algérie boycottera-t-elle la compétition comme pour le handball ?

Le bureau exécutif de la Confédération africaine de football a choisi la ville de Laâyoune pour accueillir la 6e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de futsal de 2020.

Pour l’instant la direction du Polisario n’a pas encore officiellement commenté la nouvelle. Un silence néanmoins brisé par certains médias ayant appelé à une «mobilisation urgente de l’ambassade sahraouie en Ethiopie et auprès de l’Union africaine en vue de sensibiliser l’instance sportive continentale sur le fait que le Sahara occidental est une zone en conflit», écrit par exemple le site Futurosahara.

Mais au-delà de la colère passagère du Polisario, c’est la nature de la réaction de l’Algérie qui alimente les spéculations.

Boycotts précédents de l’Algérie

Par le passé, le pouvoir à Alger a veillé à boycotter systématiquement toutes les compétitions sportives organisées au royaume ou ailleurs auxquelles des équipes issues du Sahara ont pris part.

Ainsi, en octobre 2015, l’Algérie avait boudé le championnat d’Afrique des clubs champions de handball qu’avait abrité la ville de Nador, arguant de la participation du club Wydad Smara. Une décision qui avait été prise en réaction à l’échec des tentatives de la délégation algérienne à Abidjan de convaincre le bureau de la Confédération africaine de handball de disqualifier le champion marocain.

Deux années auparavant, l’équipe du Groupement sportif des pétroliers (GSP), une propriété de la Sonatrach, avait été contrainte par le ministère algérien de la Jeunesse et des Sports de se retirer de la 35ème édition du championnat d’Afrique des clubs champions messieurs et dames de handball organisée à Marrakech. En cause, la présence de Wydad Smara à nouveau. Un prétexte soulevé également en 2014 pour justifier le boycott de l’Algérie de la même compétition qu’avait accueillie la capitale tunisienne.

La décision de confier l’organisation de la CAN futsal à Laâyoune en 2020 a été prise par la 12e Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football tenue le week-end dernier à Charm El Cheikh en Egypte.