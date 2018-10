A Casablanca, la migration au coeur de la seconde édition des Panafricaines

Du 26 au 27 octobre prochain, plus de 200 femmes journalistes venues des différents pays d’Afrique se réuniront à Casablanca, dans le cadre la seconde édition des Panafricaines. Reporters, rédactrices en chef, directrices de supports et de médias, photographes ou encore correspondantes, toutes se réuniront pour aborder la thématique de la migration et son traitement par la presse et l’audiovisuel.

Le choix de cette thématique pour ce rendez-vous intracontinental s’est imposé par lui-même, puisque les médias nationaux et internationaux traitent quasi-quotidiennement de questions liées à la migration. De ce fait, il ne s’agit pas uniquement de se réunir, mais de «construire ensemble pour devenir une véritable force de proposition», nous explique Fathia Elaouni, initiatrice de ce rendez-vous lancé en 2017.

La rédactrice en chef de Radio 2M souligne que plus qu’une conférence ou un forum, il s’agit en effet de «réfléchir sur la manière de traiter la thématique de la migration» par les médias, tout en donnant la parole aux femmes. Résolument tournée vers l’action, la rencontre sera clôturée par un plaidoyer, à travers lequel «des actions seront portées» par les participantes «pendant une année», indique encore Fathia El Aouni.