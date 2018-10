Histoire : Quand Charlie Chaplin festoyait en compagnie de Thami El Glaoui à Marrakech

Dans les années 1950, l’acteur et réalisateur britannique Charlie Chaplin, figure emblématique du cinéma muet, s’est rendu au Maroc. Le célèbre cinéaste et compositeur fut en effet séduit par le charme du royaume. Durant son séjour, il parcourut Tanger et Marrakech, où il rencontra des fans, des hauts fonctionnaires et, surtout, l’un des plus célèbres pachas marocains, Thami El Glaoui.

Les archives historiques suggèrent que l’homme à la petite moustache, au pantalon bouffant, aux grandes chaussures et au petit chapeau a voyagé au Maroc en 1955. Pendant son séjour au Royaume, il est resté dans la ville ocre, où il fut chaleureusement accueilli par Thami El Glaoui.

Charlie Chaplin mangeant un couscous avec ses mains. / DR

Comme d’autres personnalités célèbres, Charlie Chaplin fut attiré par la Villa Taylor, «une propriété spacieuse appartenant à une riche famille new yorkaise située dans le quartier de Ville nouvelle, à la périphérie des remparts de la vieille ville», ainsi que l’a décrit The Telegraph.

Selon The Guardian, «les salons d’hôtes [de la Villa Taylor] ont accueilli Rita Hayworth et Charlie Chaplin, Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt». Mais après une soirée chez les Taylors, le comédien britannique décida de rester dans le plus célèbre et luxueux hôtel de la ville : marchant dans le sillage de Winston Churchill, Alfred Hitchcock et les Rolling Stones, Charlie Chaplin passa son séjour entre les célèbres murs de la Mamounia. Connu sous le nom de Charlot au Maroc, il ne put toutefois quitter la ville ocre sans être reçu par son puissant pacha, qui aimait particulièrement la cinématographie et l’art.

Au palais de Glaoui

En effet, Chaplin rencontra Thami El Glaoui et lui serra la main. La rencontre fut immortalisée par une photo en noir et blanc. La BBC rapporte que le pacha de Marrakech, qui avait assisté au sacre de la reine Elisabeth II, invité par Churchill, «avait un vaste palais à Marrakech, le Dar el-Glaoui, où il a organisé de somptueux banquets et diverti Charlie Chaplin».

L’un des plus célèbres pachas marocains, Thami El Glaoui. / DR

A Dar el-Glaoui, Charlie Chaplin bénéfica de la générosité et de l’hospitalité du pacha. En 2015, dans un article consacré à Marrakech, le magazine américain Vanity Fair écrivait que El Glaoui «fit montre d’un niveau d’élégance respectable» à ses invités, y compris à l’acteur britannique.

«Sa Majesté le Pacha (…) ne ménagea pas ses visiteurs pour ses divertissements : bon vin, haschisch, opium, bijoux et filles berbères (et garçons)». Vanity Fair

Charlie Chaplin et Bachir Skiredj

L’autre destination de Charlie Chaplin dans le royaume fut Tanger, où il fut beaucoup amusé de constater à quel point son art était célèbre en Afrique du Nord. S’adressant à la radio Medi 1, l’acteur et comédien marocain Bachir Skiredj a rappelé sa rencontre avec son «héros, Charlot» : «Chaplin avait été invité à déjeuner par le gouverneur de la ville de l’époque, Abdellah Guennoun.»

«J’étais chez moi lorsque quelqu’un a frappé à ma porte pour me demander de prendre ma valise et mes costumes et de me rendre à la place du gouverneur pour une surprise», a-t-il rappelé. En effet, l’artiste marocain, connu à Tanger pour avoir parfaitement imité la star britannique, se rendit chez Guennoun pour y découvrir son icône.

«J’ai porté mon costume de Charlie et j’ai commencé à l’imiter. Il me regardait et riait de tout cœur. Il ne pouvait pas croire que, à Tanger, il y ait un garçon capable de faire ça.» Bachir Skiredj

Skiredj déjeuna avec Charlie Chaplin et, quelques mois plus tard – surprise –, reçut le chapeau et la canne de l’artiste en cadeau.