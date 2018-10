Arabie Saoudite, Guinée Conakry, la Cosumar accélère son développement à l’international

Cosumar s’accapare 43,27% du capital de la nouvelle raffinerie de sucre blanc Durrah Sugar Refinery, une société créée grâce au co-investissement des saoudiens Consolidated Brothers Company, Industrial Project Development Company et le groupe singapourien Wilmar.

Dans un communiqué de Cosumar publié ce mardi 2 octobre, les travaux de construction de l’usine sur le port de Yanbu (Arabie Saoudite), dont la capacité nominale est de 840.000 tonnes, suivent le calendrier prévu. La mise en exploitation est prévue pour le quatrième trimestre 2019. La production sera destinée au marché saoudien mais également aux autres pays de la région MENA dont la demande s’élève à plus de 4 millions de tonnes par an, indique la même source.

Le groupe Cosumar se lance également dans le conditionnement et la commercialisation de sucre blanc en Guinée Conakry afin de renforcer sa présence commerciale en Afrique de l’Ouest. La société est majoritaire dans le capital de Comaguis (Compagnie Maroco-Guinéenne de Sucre) à raison de 55%.

Enfin, dans sa stratégie de diversification, Cosumar lance en partenariat avec Wilmar une usine de production de graisses végétales destinée au marché marocain et africain. Localisée à Casablanca, la nouvelle usine nécessitera un investissement de plus de 350 millions de dirhams qui sera destinée à la production de graisses végétales de spécialité, actuellement en majorité importées. La nouvelle usine va créer 150 emplois permanents directs et 150 indirects, pour une perspective d’exploitation prévue au troisième trimestre 2020. Ce sera la première unité de production de cette spécialité en Afrique, avec une capacité de 35 000 tonnes par an.