Belgique : L’Institut pour la promotion des formations sur l’islam a son directeur

Les deux coprésidents de l’Institut pour la promotion des formations sur l’islam, Françoise Tulkens et Andrea Rea, ont annoncé ce mardi la nomination de Radouane Attiya comme premier directeur de cette structure, indique La Libre. Cette dernière, initialement voulue par le ministre de l’Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt (PS), se veut un outil essentiel dans la construction progressive d’un islam de Belgique.

Il aura notamment pour objectifs d’identifier, de mettre en réseau et de soutenir les différentes formations destinées aux imams, aux professeurs de religion ou aux conseillers islamiques. Il sera également question de la création d’un cursus universitaire en sciences religieuses et sociales et en théologie musulmane. Enfin, l’Institut planche sur l’élaboration d’une chaire interuniversitaire d’islamologie pratique pour analyser la pensée arabo-musulmane dans ses dimensions historiques et contemporaines.

L’expérience de Radouane Attiya, islamologue liégeois et ancien imam, semble avoir convaincu les présidents de l’Institut de sa légitimité à occuper cette fonction. Ce dernier est en effet professeur de religion, diplômé en droit et principologie islamiques, titulaire d’un master en langues et littératures anciennes, orientation orientales, obtenu à l’université catholique de Louvain (UCL), formé en Belgique et en Orient, et enfin actuel doctorant à l’université de Liège.