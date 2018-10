Jeunes et emploi : Mohammed VI donne 3 semaines à El Othmani pour apporter des solutions concrètes

Le roi Mohammed VI a présidé, hier, une «séance de travail consacrée à la mise à niveau de l’offre de formation professionnelle, à la diversification et valorisation des métiers et la modernisation des méthodes pédagogiques», indique le cabinet royal dans un communiqué.

Elle «intervient dans le sillage de la mise en œuvre des priorités et mesures fixées par le Souverain, en particulier lors des Discours du Trône et du 20 Août», ajoute la même source.

Pour mémoire, à l’occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le souverain a appelé à une «révision en profondeur des spécialités de la Formation professionnelle» afin qu’ «elles répondent aux besoins des entreprises et du secteur public, et qu’elles soient en phase avec les transformations que connaissent les secteurs industriel et professionnel».

Hier, Mohammed VI a «donné ses Hautes Instructions» à une commission présidée par le chef du gouvernement afin qu’elle lui soumette «dans un délai de 3 semaines un programme de projets et mesures précis et d’application immédiate qui seront notamment financés avec le concours du Fonds Hassan II».

Ladite commission devra également présenter, à cette occasion, «l’état d’avancement des préparatifs de la Rencontre nationale sur l’emploi et la formation prévue avant la fin de l’année», précise le cabinet royal.

La solution à la problématique de l’emploi des jeunes n’a que trop tardé, sachant que le 13 octobre 2017 le roi Mohammed VI avait invité le gouvernement El Othmani a élaboré une stratégie intégrée destinée aux jeunes. C’était bien avant que le phénomène du «Hrig» ne prenne des proportions inquiétantes.