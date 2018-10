Tarajal : L'Espagne et le Maroc suspendent le trafic de marchandises aujourd'hui

Les autorités espagnoles et marocaines ont décidé de suspendre le transport de marchandises des deux côtés de la frontière aujourd’hui en raison de la commémoration de la fête de la police nationale, indique l’agence EFE.

La délégation du gouvernement a fourni la semaine dernière un calendrier indiquant les jours ouvrables lors desquels le transport pouvait être effectué au niveau du passage de Tarajal II, le 2 octobre étant compris durant cette période donnée. La délégation a toutefois décidé, à la dernière minute, de suspendre cette activité jusqu’à mercredi.

Plus de 17 000 véhicules ont franchi la frontière de Ceuta (Sebta) au cours de la semaine écoulée, selon les données publiées par la délégation gouvernementale. De plus, 3 654 véhicules dédiés exclusivement au transport des marchandises et 13 423 voitures de particuliers ont été transférés à Ceuta. Le nombre total de véhicules ayant franchi la douane a été de 17 077.

Concernant le nombre de porteurs marocains qui ont utilisé le transit des marchandises en provenance de Tarajal II entre lundi et jeudi – jours autorisés pour le commerce transfrontalier –, le chiffre a atteint 6 836 personnes.