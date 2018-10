Mocro maffia : Sept arrestations lors d'une opération majeure aux Pays-Bas

Les autorités néerlandaises ont déployé tôt ce matin une vaste opération qui a conduit à l’arrestation de sept personnes présumées membres du réseau criminel appelé Mocro maffia, en référence à la mafia marocaine.

«Lourdement armées», les équipes d’intervention ont entamé les perquisitions aux alentours de 6 heures du matin. La police a confirmé cette opération de grande envergure et «n’a pas nié que les raids étaient liés à la Mocro maffia», rapporte le quotidien néerlandais De Telegraaf.

Dans les villes de Nieuwegein, Utrecht, Tiel et Vianen, où ont eu lieu les perquisitions, «les rues sont fermées et barricadées», précise la même source. Selon plusieurs quotidiens néerlandais, il s’agirait d’«une chasse lancée contre Redouane T.», soupçonné d’être à l’origine de plusieurs assassinats aux Pays-Bas et de la fusillade du café La Crème, survenue le 2 novembre 2017 à Marrakech.

Par ailleurs, Redouane T. ainsi que son complice Saad R. auraient subi des opérations chirurgicales pour modifier leurs apparences, affirme le média néerlandais RTL Nieuws. Selon Mick Van Waly, journaliste spécialisé dans les affaires criminelles à De Telegraaf, Redouane T. est sans doute l’un des criminels qui a commandité le plus d’assassinats aux Pays-Bas ces dernières années.