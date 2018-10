Mocro Maffia : La police néerlandaise tente un coup de filet contre Redouane T.

Mocro Maffia

Pour comprendre l’ampleur de ce phénomène, un retour sur la génèse du réseau criminel s’impose. Journaliste spécialisé dans le crime, John Meeus décortique ce néologisme qu’est Mocro-Maffia : Maroc et mafia. «Mocro» est un terme argotique en néerlandais, faisant allusion aux Marocains.

Communément admis depuis de nombreuses années, ce n’est qu’en 2010 que le terme est utilisé par les médias néerlandais. A cette époque, on évoquait la nouvelle génération de criminels, qui se concentrait sur le commerce et le trafic de drogue, particulièrement la cocaïne. De nos jours, ce réseau qui a commencé en monnayant du haschich étend son activité à la prostitution, la circulation des armes, mais aussi la commercialisation d’ecstasy et de cocaïne.

Depuis 2014, plus de 30 exécutions seraient directement l’œuvre de la mafia marocaine. Neuf innocents parmi les victimes de ces exactions auraient perdu la vie. Parmi ces confrontations, appelées Mocro War par la presse néerlandaise, la plus marquante est sans doute celle datant de 2012. Cette année-là, une rixe mêlant Antillais et Marocains aurait éclaté à Amsterdam, après la disparition de plus de 200 kilos de cocaïne.