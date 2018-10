Rabat : L’artiste peintre franco-marocaine Maria Kermadi expose à l’Espace Rivages

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE) organise, du 4 au 31 octobre 2018, l’exposition «Universum» de l’artiste peintre franco-marocaine Maria Kermadi à l’Espace Rivages. Le vernissage aura lieu jeudi 4 octobre 2018 à 18h à l’Espace Rivages, au siège de la Fondation.

Diplômée en histoire de l’art à la Sorbonne, l’artiste poursuit actuellement ses études à l’Ecole des beaux-arts de Besançon en France. Egalement commissaire d’exposition, elle a participé à des rencontres et des salons internationaux d’art contemporain, indique la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger dans un communiqué.

Par ailleurs, Maria Kermadi a exposé en France, en Italie, en Espagne, en Inde et au Bahreïn. «L’abstraction m’ouvre un vaste terrain de jeux, l’imaginaire est aiguisé, l’abstraction excite mon imagination et me donne de vastes possibilités de créativité», explique-t-elle. Ses couleurs chaudes rappellent celles du Maroc où elle a beaucoup voyagé.

Inauguré en mars 2016, l’Espace Rivages accueille les créations des artistes résidant à l’étranger tout au long de l’année. Une initiative de la Fondation Hassan II pour les MRE afin de permettre aux artistes d’exposer dans leur pays d’origine et faire découvrir leurs travaux au public marocain.