Istanbul : Le Maroc décroche cinq médailles lors du 3ème Salon international des inventions

Le Maroc, à travers l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), a décroché cinq médailles et deux prix spéciaux lors du 3ème Salon international des inventions d’Istanbul (ISIF 18), qui s’est déroulé du 27 au 29 septembre.

L’EMSI, à travers ses laboratoires «Smarti Lab» et «LPRI», a pu décrocher une médaille d’argent et un prix spécial du bureau de la propriété industrielle de la République de Macédoine, pour son invention d’un système de gestion du trafic d’urgence basé sur l’identification radiofréquence.

L’invention du Gateway multi-protocole pour les communications industrielles dans le contexte des usines futures a pour sa part décroché la médaille d’argent dans la catégorie de l’Internet et de la programmation.

Des inventeurs marocains ont été récompensés par 3 médailles de bronze, la première pour le projet de l’unité mobile de dessalement de l’eau de mer ou d’eaux saumâtres par la chaleur des gaz d’échappement d’un moteur à combustion interne.

Le deuxième projet porte sur l’invention «SmartyPark», visant une gestion intelligente et respectueuse de l’environnement des stationnements de voitures, totalement conçue au Maroc, qui guide les automobilistes en temps réel vers les places de parking gratuit, en leur épargnant du temps et du carburant.

La troisième invention, quant à elle, concerne un système de supervision et de contrôle du trafic en temps réel.

L’«ISIF 18» a octroyé le deuxième prix spécial à Mme Safae Saadaouine, professeur chercheur et membre du laboratoire «LPRI» pour ses efforts dans le domaine de la recherche et de l’invention en tant que femme.

L’EMSI dispose de 12 brevets d’inventions aux niveaux national et international. Elle a décroché 18 prix nationaux et internationaux, notamment lors du Salon européen de l’invention (Euro Invent) et du Salon international des inventions et innovations technologiques «Archimède» en Russie.