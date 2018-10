France : Marwan Muhammad présente le bilan de la consultation nationale des musulmans

Les Français de confession musulmane ont visiblement à cœur le principe de laïcité : 49,10% s’opposent à une ingérence de l’Etat dans l’organisation du culte musulman, d’après la consultation nationale des musulmans, lancée en mai dernier et dont les résultats ont été présentés hier à Paris, à l’Institut du monde arabe, par l’ancien directeur du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), Marwan Muhammad.

«C’est bien une posture en phase avec le principe de laïcité qu’adoptent les fidèles, en posant que l’État ne doit pas s’ingérer dans les affaires des cultes et dans leur organisation», lit-on dans le bilan de la consultation.

Au total, 24 000 personnes ont participé à la consultation en ligne et plus de 2 500 ont été présentes sur le terrain lors des consultations locales, qui se sont tenues dans 57 villes françaises pendant cinq mois. 120 imams et théologiens ont par ailleurs pris part à cette initiative, dont les résultats ont été analysés par un comité scientifique de huit personnes (sociologues, anthropologues, statisticiens, démographes). Les questions posées ont porté sur la représentation des musulmans en France, le traitement médiatique du fait musulman, leurs besoins et priorités et la reconnaissance des structures et associations existantes.

Les perceptions des instances et des médias décalées de la réalité des musulmans

Ainsi sur la représentation, 49,67% des personnes sollicitées ne trouvent «pas du tout» que «les instances nationales chargées d’organiser/représenter le culte musulman font du bon travail», contre 34,34% qui répondent simplement «plutôt non». A leurs yeux également, le Conseil français du culte musulman (CFCM) ne les représente pas mieux que les structures nationales : 50,53% répondent «non pas du tout» et 29,64% «plutôt non». La récente Fondation des œuvres de l’islam de France, dirigée par Jean-Pierre Chevènement, s’enfonce davantage dans un sentiment de non-représentation : 80,80% des fidèles interrogés ne sentent «pas du tout» représentés par cette institution.

«Seulement 7% des répondants se considèrent représentés par le CFCM et 2% par la Fondation. D’une façon générale, 84% pensent que les instances chargées d’organiser ou représenter (ce qui n’est pas la même chose) le culte musulman sont efficientes. Le résultat n’est pas une surprise mais souligne l’échec patent du CFCM du point de vue des enquêtés», signale le comité scientifique de la consultation.

Autre «décalage massif», pour reprendre les termes du comité : le traitement médiatique du fait musulman. 85,99% des personnes sondées estiment que le traitement médiatique des musulmans n’est «pas du tout» juste et équilibré. «Le traitement médiatique est estimé injuste et déséquilibré pour 96,11% des répondants (contre 2,69 % qui en sont satisfaits). Une écrasante majorité des répondants ne se reconnait pas dans l’image qui leur est envoyée d’eux-mêmes et dans la façon dont les médias retranscrivent leur vie et leurs actions. Le mode de couverture médiatique, la concentration sur certains thèmes récurrents construits sur le mode du ‘‘problème’’, l’appel à des pseudos experts ou à des ‘‘représentants’’ auto-proclamés, contribuent à la production d’un décalage entre la réalité des fidèles et leurs représentations médiatiques expliquant en large partie ces réponses négatives», soulignent les experts.

Enseigner l’islam pour sortir d’une ignorance parfois destructrice

Quant aux besoins et priorités, 77% des répondants considèrent la représentation des musulmans dans les médias comme une priorité, suivie de la lutte contre l’islamophobie (72,4%), l’enseignement de l’islam (60,4%), la certification et le contrôle de l’abattage rituel (58,6%), l’organisation des mosquées (45,7%), la condamnation et la lutte contre le terrorisme (39%), entre autres.

«La visibilité médiatique des musulmans enregistre effectivement le score le plus important et se place en tête des priorités identifiées ; elle devance même ‘‘la lutte contre l’islamophobie’’», seconde priorité pour 72,4% des répondants. Sur ce point, les réponses aux questions ouvertes et les consultations locales indiquent que la demande d’une représentation médiatique est accompagnée d’une quête de reconnaissance, inhérente aux groupes minoritaires», ajoute le comité scientifique. De plus, «tout comme la visibilité médiatique des musulmans, ‘‘l’enseignement de l’islam’’» participerait à rendre légitime sa présence, à l’inscrire dans le paysage multiconfessionnel français tout en désamorçant des situations d’ignorance et d’incompréhension parfois destructrices».

Sur la base de ces premières analyses, le comité scientifique avance sept propositions afin de répondre aux questions liées à l’islam en France. Il suggère notamment la création d’une plateforme indépendante des associations et mosquées, qui couvrirait l’ensemble du territoire. Cette dernière, à laquelle ont déjà répondu favorablement 150 organisations, est présentée comme «le premier maillage d’ampleur nationale». Il est également question de formations dédiées aux imams et aux cadres associatifs, afin de mieux les aider à répondre aux enjeux de leur mission, notamment en termes de communication, de gestion de projets et de difficultés rencontrées sur le terrain.