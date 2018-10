Trois députés américains déposent un projet de résolution reprenant les accusations du Maroc contre l’Iran

Le congressman Joe Wilson (Républicain), avec l’appui de Carlos Curbelo issu du même parti et du Démocrate Gerry Connolly, a déposé un projet de résolution en faveur du Maroc. L’initiative appelle notamment l’administration Trump a soutenir le plan d’autonomie au Sahara occidental.

Le texte se démarque de propositions similaires signées par des sénateurs et des membres de la Chambre des représentants par l’introduction de la menace iranienne. Ainsi, ses auteurs ont repris les récentes déclarations marocaines sur les liens présumés entre l’Iran et le Polisario pour demander au Congrès de «condamner toute action entreprise par le gouvernement iranien ou le Hezbollah visant la déstabilisation de l’Afrique du nord».

Le projet de résolution invite les députés à apporter un ferme soutient «au royaume du Maroc en tant qu’allié de longue date et un partenaire dans la lutte contre le terrorisme et la promotion de la stabilité et la prospérité en Afrique du nord».

Le 6 novembre prochain, les Etats-Unis ont rendez-vous avec les élections de mi-mandat. Elles concernent les 435 sièges à la Chambre des représentants et 35 sur les 100 sièges que compte le Sénat.