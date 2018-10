Chronique du Dr Lahna : Un programme pour les femmes victimes de complications lors de l’accouchement

La semaine dernière, j’ai reçu une femme qui souffre depuis cinq ans d’une destruction de son périnée à la suite d’un accouchement difficile. Ceci lui provoque des douleurs pendant les rapports et surtout des pertes de selles et un inconfort permanent.

- Docteur, je viens vous voir parce qu’une sage-femme du centre de santé le plus proche de mon douar m’a envoyée vers vous et m’a confié que vous alliez m’aider gratuitement. Est-ce que c’est vrai ?

J’ai esquissé un sourire et lui ai confirmé que je le ferai, Inch’Allah

- Vous savez docteur, je ne suis jamais allée à l’école et j’habite à la campagne. J’ai dû prendre deux taxis pour venir vous voir. Par le passé, je suis venue à l’hôpital plusieurs fois, sept ou huit. A chaque fois, je donne et distribue les billets que j’ai pu emmener avec moi. Parfois j’arrive jusqu’au médecin, d’autres non. Et à chaque fois, je suis revenue chez moi bredouille. Je suis même allée une fois dans une clinique mais le prix était exorbitant pour moi et ma famille. Vous allez vraiment m’opérer gratuitement ? Et voilà docteur, je suis avec mon problème depuis la naissance de mon fils, qui a eu cinq ans. Je souffre énormément et personne ne veut m’aider !

Le récit de cette jeune maman m’a affecté. Je l’ai rassurée et après examen, j’ai décidé que je l’opèrerai dans les jours qui viennent. Le soir même, on a décidé avec Rachid Jankari que cette dame serait la première de notre nouvelle série d’interventions http://injab.eu/365/ . Un programme qui vise à opérer les patientes indigentes qui souffrent à la fois de problèmes d’infertilité et n’ont pas les moyens d’accéder aux interventions par laparoscopie, et aux femmes victimes de complications lors de l’enfantement.

Notre premier don sera affecté aux frais de la structure privée partenaire.

Je décris ceci pour que chacun, selon ses possibilités et sa position, puisse réparer les déchirures de la société et insuffler un peu d’espoir.