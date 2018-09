Mohand Laenser réélu secrétaire général du Mouvement populaire

Le secrétaire général du Mouvement populaire (MP), Mohand Laenser a été réélu, samedi à Rabat, à la tête du parti pour un nouveau mandat, lors du 13ème congrès national de cette formation politique.

Le président de la commission préparatoire du Congrès, Saïd Ameskane a annoncé que Laenser a obtenu 1 554 voix sur 1 968, contre 289 pour son rival Mustapha Slalou et 125 voix annulées.

Mohand Laenser a indiqué, dans une déclaration à la presse, que l'organisation de ce congrès coïncide avec le 60e anniversaire du parti.

«Nous avons décidé que cette rencontre soit différente pour plusieurs raisons, notamment les évolutions que connait la scène partisane au Maroc et à l'étranger, ce qui impose une remise en question sur la manière avec laquelle on devrait se comporter avec le citoyen et les jeunes en particulier», a-t-il révélé.

Pour le secrétaire général du MP, le pari aujourd'hui est de poursuivre l'action et de renforcer l'effort démocratique que le Mouvement populaire avait vécu.

Les congressistes ont adopté le nouveau statut du parti, les documents du congrès et les recommandations de la commission préparatoire.

A l'ouverture des travaux, le secrétaire général du MP a présenté le programme politique dans lequel il a évoqué l'actualité nationale et internationale, ainsi que la position du parti vis-à-vis des faits marquants et une série questions ayant fait l'objet de débat durant cette rencontre.