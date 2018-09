René Girard est le nouvel entraîneur du Wydad de Casablanca

Le club marocain du Wydad Casablanca a annoncé samedi soir la nomination du Français René Girard au poste d'entraîneur. Une arrivée qui intervient une semaine après l'élimination du WAC de la Ligue des champions d’Afrique, précipitant le départ d’Abdelhadi Sektioui.

Celui-ci rappelle que l’ancien coach de Montpellier, âgé de 64 ans, était sans club depuis son limogeage du FC Nantes en 2016, après une défaite concédée à domicile face à l’Olympique Lyonnais (0-6), «la pire défaite de l’histoire des Canaris en Ligue 1».

Sur son site officiel, le Wydad précise que cette nomination intervient «dans le cadre du développement et de la modernisation de la gestion technique du Wydad Casablanca». Les Rouges ont également annoncé de nouvelles nominations qui concernent notamment les aides du nouvel entraineur, un nouveau directeur technique et un directeur sportif et superviseur général.