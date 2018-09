La CAF soutient la réélection d'Infantino à la présidence de la FIFA selon Fouzi Lekjaa

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et membre du bureau exécutif de la Confédération africaine de la discipline (CAF), Fouzi Lekjaa a annoncé, au nom des fédérations africaines, le soutien officiel de la CAF à la candidature du président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino, lors des prochaines élections de l'instance dirigeante du football mondial.

«Au nom des fédérations africaines de football, nous annonçons notre soutien à la candidature de Gianni Infantino pour un second mandat à la tête de la Fifa lors des prochaines élections», a affirmé Fouzi Lekjaa lors de la séance d'ouverture des travaux de la 12e Assemblée générale extraordinaire de la CAF, qui se tient dimanche à Charm El Cheikh en Egypte.

Le congrès électif de la Fifa se tiendra en juin prochain à Paris. A cette occasion, Gianni Infantino, élu président de la FIFA le 26 février 2016, a exprimé ses remerciements et son estime à Fouzi Lekjaa et à la CAF pour ce large soutien. Il a également souligné que cet appui sera une source de motivation pour développer les volets de coopération entre la FIFA et l'Afrique afin de promouvoir la pratique du football dans le continent.

La 12e Assemblée générale extraordinaire de la CAF sera par ailleurs dominée par l'élection d'un nouveau membre africain au Conseil Exécutif de la FIFA, pour le compte du groupe anglophone. Le ghanéen Kwesi Nyantakyi qui occupait ce poste, a démissionné il y a quelques mois.