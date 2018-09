Break Dance : Le Marocain Lil Zoo sacré champion de Red Bull BC One

L'Austro-marocain Foad Ambelj alias Lil Zoo a remporté le titre de champion du monde de Red Bull BC One. / Ph. Dean Treml - Red Bull BC One

Le Marocain Foad Ambelj alias Lil Zoo a remporté samedi le titre de champion du monde de Red Bull BC One, la compétition internationale de break dance organisée cette année à Zurich, en Suisse.

Lil Zoo, qui représente l’équipe El Mouwahidine, qu’il forme avec deux autres Marocains, a battu Luigi des États-Unis dans une finale spectaculaire en 3 matchs. Le Marocain a célébré à la fois sa victoire et son 25e anniversaire, rapporte le site officiel de la compétition.

«Quand je vivais à Casablanca il y a quelques années et que le break dance venait d’apparaitre, je riais» avait confié Foad Ambelj dans une interview précédente, citée par le journal autrichien Kurier, sur ses premiers pas dans la scène break dance. Il devient donc le 16e meilleur danseur du break au monde. Il avait aussi expliqué qu’il dansait «avec et non pas contre la musique».

Le natif de Casablanca (29 septembre 1993) a donc réussi à s'imposer pour la première fois lors de sa cinquième participation à la finale du Red Bull BC One World. L'année dernière à Amsterdam, il avait échoué en demi-finale. Celui qui a commencé à danser en 2008 à Casablanca, avait fini par représenter le Maroc après seulement quatre ans de pratique, lors de la finale mondiale du Red Bull BC One à Rio de Janeiro en 2012. Un an plus tard, il a retrouvé la finale mondiale Red Bull BC à Séoul où il a su se distinguer sur la scène internationale de B-Boy. En 2015, il a recommencé, devenant le premier triple vainqueur d'une finale, après sa participation à la finale mondiale du Red Bull BC à Rome.

Trois Marocains ont concouru samedi à Zurich, en Suisse, pour la finale de la 15e édition du Red Bull BC One. Baptisés El Mouwahidine, il s’agit, outre Lil Zoo, de Youness El Mouaffaq alias Cri6, ainsi que Mustapha Ajdour alias The Wolfer, lui aussi résidant en Autriche.