Italie : Un réseau organisant des mariages blancs démantelé

La police italienne de Gaète (sud-est de Rome) a annoncé ce samedi avoir démantelé un réseau qui organisait de «faux mariages» permettant à des «femmes marocaines et à leurs familles» d’émigrer en Italie.

Selon le média italien Corriere Della Sera, chaque mariage blanc a été facturé environ 10 000 euros.

L'enquête a duré environ un an dans toute la région. Tout a commencé quand les policiers ont découvert qu’un Marocain, assisté d’un autre compatriote et d’un Italien, recrutait les hommes célibataires, souffrant de difficultés économiques pour leur faire épouser des femmes marocaines. Ces mariages arrangés ont eu lieu au Maroc et en Italie. Généralement, la mariée arrivent par la suite en Italie en compgnie de «deux ou trois membres de sa famille».

L’enquête a permis d'établir que tout le monde au sein de l'organisation avait un rôle : «il y avait ceux qui ont pris soin des charges bureaucratiques et économiques, ceux qui recrutaient les jeunes mariés, ceux qui les accompagnaient à l'aéroport et ceux qui se chargeaient de récolter le paiement des femmes marocaines», précise le média italien.

La police de Gaète parle d’une «douzaine de mariages fictifs établis par le réseau», mais un nombre beaucoup plus élevé est suspecté. Le réseau réalisait un «gain de 500 000 euros en quelques mois». Sur les dix mille euros collectés pour chaque mariage, «30% ont été accordés aux maris italiens tandis que le reste, soit 70%, revient à l'organisation criminelle». Celle-ci serait composée de «deux Marocains et quatre Italiens résidant entre Gaète, Sabaudia et Minturno».