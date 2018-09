Lutte contre le terrorisme : Josep Borrell se félicite de la coopération maroco-espagnole

Le chef de la diplomatie espagnole Josep Borrell et Nasser Bourita, le 28 septembre 2018 au siège de l'ONU à New York. / Ph. DR

La coopération entre le Maroc et l'Espagne en matière de lutte contre le terrorisme est «excellente» et constitue un exemple à suivre pour les autres pays de la région, a affirmé, vendredi à New York, le ministre espagnol des Affaires étrangères, Josep Borrell.

«La coopération entre l'Espagne et le Maroc dans la lutte contre le terrorisme est un exemple à suivre pour les autres pays pour faire face à ce fléau, car c'est une coopération bénéfique pour les deux parties», a souligné le chef de la diplomatie espagnole dans une déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, en marge de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Qualifiant sa réunion avec son homologue marocain de «constructive et positive», Josep Borrell a indiqué que cette rencontre a porté sur plusieurs questions d'intérêt commun, dont la coopération entre les deux pays en matière de la migration pour face à un afflux accru de migrants sub-sahariens et le processus de ratification par le Parlement européen de l'accord de pêche Maroc-Union européenne.

Dans ce cadre, le ministre espagnol s'est félicité de la coopération entre les deux pays en matière de gestion des flux migratoires.