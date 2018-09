Migration : Le Maroc compte sur l’aide de l’Europe

La lutte contre le trafic des migrants en Méditerranée est l’affaire de tous. C’est en substance le message adressé aux autorités des pays européens par Khalid Zerouali, Wali, directeur de l’immigration et de la surveillance des frontières au ministère de l’Intérieur. «Nous avons l’expertise, nous avons la capacité de lutter, mais nous devons être assistés» face à «la nouvelle pression migratoire qui se profile sur la côte Nord», a-t-il déclaré lors d’un entretien à l’agence France-Presse (AFP), le 26 septembre.

Ainsi, depuis le début de l’année, «on en est à plus de 80 réseaux démantelés, dont 23 pour le seul mois d’août», a-t-il précisé, estimant que ce chiffre illustrait le «repositionnement géographique des passeurs» vers le nord du Maroc.

Khalid Zerouali précise également que le Maroc est «le seul pays d’Afrique du Nord qui a un dispositif le long du littoral Nord», avec un contingent terrestre de plus de 13 000 hommes «équipés de moyens colossaux» entre Saïdia, à la frontière algérienne et Kenitra, au nord de Rabat. Pour le seul littoral Nord, ce dispositif «représente un coût annuel qui avoisine les 200 millions d’euros minimum», auquel s’ajoutent les moyens déployés au sud du pays, au bord de l’Atlantique et le long de la frontière avec l’Algérie, a dit le haut responsable «sans autres précisions», précise l’AFP.

Des aides qui risquent de tarder

De plus, «depuis une décennie, le Maroc a réussi à tarir les flux sur la route migratoire : on est passé de 2004 à mi-2015 à -93%», concernant les passages vers les côtes espagnoles, a-t-il insisté en soulignant que le pays avait «lutté seul avec ses propres moyens».

Preuve que la coopération des pays européens est essentielle pour le Maroc, ce dernier est le pays le plus touché par l’effet d’appel en direction de l’Europe ; le premier à absorber l’impact généré par l’arrivée de plusieurs milliers de Subsahariens dans l’attente de se rendre en Espagne. De plus, il y aurait au royaume plus de 50 000 Subsahariens en situation administrative irrégulière, répartis dans plusieurs villes, notamment Tanger, Tétouan et Nador.

Le Maroc risque pourtant de devoir encore s’appuyer sur «ses propres moyens». La Commission européenne peine à aider le royaume dans la gestion des flux migratoires : cet été, Bruxelles a déploré l’insuffisance des ressources du Fonds fiduciaire de l’Union européenne pour l’Afrique du Nord, censé limiter les mouvements migratoires sur le continent africain. En attendant l’aide de l’UE, les autorités marocaines ont mené début août une opération de refoulement des migrants subsahariens de Nador et de Tanger vers l’intérieur du pays, suscitant l’indignation chez les associations de migrants et des droits humains.