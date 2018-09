Avec En Toutes Lettres, le Maroc participe à la Foire du Livre de Francfort

Les éditeurs et lanceurs du site littéraire marocain En Toutes Lettres (ETL) assisteront à la 70e édition de la Foire du Livre de Francfort, prévue du 10 au 14 octobre prochain dans la ville allemande. Par leur participation, ils rendent ainsi possible la présence du Maroc à ce grand rendez-vous mondial des professionnels du livre. C’est également la troisième fois qu’ETL est présent à cette rencontre internationale.

Journaliste, critique littéraire et éditrice d’En Toutes Lettres, Kenza Sefrioui participera à deux tables rondes sur le pavillon des Lettres d’Afrique (Hall 5.1, B 125). Le site de l’édition indique que la première rencontre se tiendra jeudi 11 octobre de 9h20 à 10h30. Elle portera sur les «Droits en langues africaines : promouvoir les réseaux et les échanges pour faciliter le commerce». Selon la même source, il s’agit là de pousser la réflexion sur le marché interafricain et inter-linguistique du livre et de la littérature. Dans ce sens, Kenza Sefrioui évoquera les questions soulevées dans le livre collectif «Maroc : la guerre des langues ?»

Le lendemain, vendredi 12 octobre de 11h30 à 13h, la table ronde intitulée «Liens Nord-Sud, chaîne de valeur et essor des agents littéraires dans le domaine littéraire», portera sur «les passerelles et des enjeux d’un marché Nord/Sud plus équitable». L’occasion pour Kenza Sefrioui de présenter son ouvrage «Le livre à l’épreuve, les failles de la chaîne au Maroc».

Par ailleurs, une troisième rencontre est attendue dimanche 14 octobre de 12h à 12h30, dans le cadre du programme ‘Indaba Marketplace’ (pavillon des Lettres d’Afrique). Elle permettra de montrer le catalogue et d’expliquer la démarche des éditeurs, commune aux ouvrages publiés jusque-là par En Toutes Lettres et qui ont vocation à proposer des outils de réflexion sur des thématiques rattachées à la culture, aux questions sociétales et à l’éducation au Maroc.