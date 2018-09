Indice des prix des actifs immobiliers : Forte baisse des ventes de villas à Tanger

Photo d'illustration. / Ph. C. Boisvieux (Hemis)

Au niveau de la ville de Tanger, les biens immobiliers se sont appréciés de 0,7%, traduisant des hausses de prix de 0,4% pour le résidentiel, de 1,3% pour les terrains et de 1,1% pour les biens à usage professionnel, indiquent l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) et Bank Al-Maghrib, dans l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) relatif au deuxième trimestre 2018.

Dans le détail, les prix des appartements ont augmenté de 0,7%, contre +0,6% pour les maisons, +9,8% pour les villas, +1,4% pour les locaux commerciaux et -11,5% pour les bureaux.

Concernant les transactions, et après le rebond de 60,4% observé le trimestre précédent, une baisse de 24% a été enregistrée. Par catégorie d’actif, les ventes ont reculé de 23,3% pour les biens résidentiels, de 22,8% pour les terrains et de 33,3% pour les biens à usage professionnel. Les ventes de maisons enregistrent une baisse de 19%, contre -50% pour les villas, -35% pour les locaux commerciaux et -11,8% pour les bureaux.

Légère hausse des transactions en glissement trimestriel

En glissement trimestriel, l’indice des prix des actifs immobiliers est resté stable au deuxième trimestre 2018. Cette stabilité recouvre des diminutions de 0,3% des prix des biens résidentiels et de 1,7% de ceux des biens à usage professionnel, ainsi qu’une augmentation de 1% pour les terrains. Pour ce qui est des transactions, une légère hausse a été enregistrée, reflétant un accroissement de 4,2% des ventes de biens résidentiels, celles portant sur les terrains et les biens à usage professionnel ont reculé de 7,2% et 9,6% respectivement.

Les indices des prix des actifs immobiliers ont été élaborés conjointement par Bank Al-Maghrib et l’ANCFCC à partir des données de cette dernière. De périodicité trimestrielle, ces indices sont calculés selon la méthode des ventes répétées qui permet de remédier au problème de l’hétérogénéité des biens immobiliers.

Ce dispositif donne aussi la possibilité de retracer l’évolution au niveau national et par grande ville des prix des biens immobiliers des trois grandes catégories, en l’occurrence le résidentiel, le foncier et le commercial, ainsi que ceux des six catégories suivantes : appartement, maison, villa, terrain urbain, local commercial et bureau.