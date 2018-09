Fipar-Holding investit dans l’opérateur agro-industriel «Les Domaines Zniber»

Les Domaines Zniber et ses filiales exploitent actuellement une superficie de 2 600 hectares, dont 1 732 hectares plantés. / DR

Fipar-Holding, société d’investissement filiale du Groupe CDG, a pris une participation dans l’opérateur agro-industriel «Les Domaines Zniber» à hauteur de 22,6% du capital de la société, indique l’entreprise dans un communiqué.

Les Domaines Zniber est un holding agro-industriel opérationnel qui détient, gère et exploite dix sociétés opérant dans les filières oléicole, agrumicole, arboriculture et fruits rouges. «Cet investissement, qui s’élève à 400 millions de dirhams, a été réalisé à travers une augmentation de capital et concerne les filières susmentionnées des Domaines Zniber, à l’exclusion de la filière viti-vinicole, qui n’en fait pas partie», souligne-t-on de même source.

A travers cet investissement, Fipar-Holding vise à «accompagner la société Les Domaines Zniber et ses filiales pour développer et mieux valoriser les produits agricoles». Le communiqué précise que les Domaines Zniber et ses filiales exploitent actuellement une superficie de 2 600 hectares, dont 1 732 hectares plantés.

Cet investissement permettra d’intégrer l’amont agricole et de réaliser davantage de chiffre d’affaires à l’export. Par ailleurs, cette opération permettra de créer 3 000 emplois permanents et 10 000 emplois occasionnels à l’horizon 2020.