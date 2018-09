Crise PJD-RNI : Le PAM enfonce le clou

Alors que la crise opposant le PJD et le RNI, deux composantes de la majorité gouvernementale, atteint un tout autre niveau, un parti de l’opposition vient enfoncer le clou.

Dans un communiqué de presse à l’issue de la réunion de son bureau politique, mardi 25 septembre, le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) n’a pas manqué l’occasion de pointer du doigt les divergences criantes au sein de la coalition gouvernementale.

«Les membres du bureau politiques se sont arrêtés sur les tiraillement et les alignements politiques qui témoignent de l’absence d’homogénéité au sein de la majorité gouvernementale, censée gérer la gouvernance de la chose publique et mettre en place des politiques publiques», fustige le communiqué. Une gestion qui nécessite «la présence de conditions de confiance, d’homogénéité, d’engagement et de responsabilité devant les citoyennes et citoyens ainsi que devant les différentes institutions».

Le PAM met également en lien la crise au sein de la majorité gouvernementale avec l’absence de réactivité du gouvernement avec les attentes et les aspirations des Marocains.

La formation politique de Hakim Benchammach saisit aussi l’occasion pour annoncer le soutien à ses deux groupes parlementaires quant aux enquêtes sur les nominations à des hautes fonctions. Un sujet «sensible et important», sur lequel le PAM accuse le gouvernement de faire appel à des «considérations politiques» et à des «satisfactions et loyautés partisanes».

Pour rappel, quelques semaines seulement après l’éclatement d’une crise opposant le PJD au PPS, un autre bras de fer est apparu cette semaine entre la Lampe et le RNI, suite à des propos tenus par Rachid Talbi Alami sur la formation politique du chef du gouvernement. Une polémique alimentée par des réactions partisanes émanant des deux formations politiques, la dernière en date étant celle d’Aziz Akhannouch, président de la Colombe.