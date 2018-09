Saloua Belkeziz : La transformation digitale, un atout pour les jeunes journalistes

La présidente de la Fédération des nouvelles technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring (APEBI), Saloua Karkri-Belkeziz a affirmé, mercredi à Rabat, que la transformation digitale offre une multitude d’opportunités aux jeunes journalistes pour entreprendre et innover dans la production des contenus de qualité.

Elle a relevé également que le moment est propice pour que les jeunes journalistes créent leurs propres entreprises numériques, profitant des facilités et mesures incitatives et exonérations éventuelles prévisibles dans le domaine du commerce électronique, notamment les facilités de financement et les subventions des projets innovants lancées récemment par la Caisse centrale de garantie et l’Agence nationale «MarocPME».

Lors de son intervention dans le cadre de la leçon inaugurale de la licence professionnelle Communication et Journalisme Numériques de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC), Saloua Karkri-Belkeziz a souligné le rôle essentiel des médias au sein de la société marocaine comme étant les premiers concernés par cette transformation digitale, ajoutant que les jeunes journalistes sont invités à s’approprier davantage des outils numériques pour innover dans leur métier.

Par la même occasion, Saloua Karkri-Belkeziz a également présenté les axes de développement du secteur des TIC au Maroc, notamment la promotion de l’économie numérique nationale, faire du Maroc un Hub numérique, la numérisation du secteur de l’industrie, le développement des infrastructures et la formation.