Le Musée Juif de Belgique rend hommage à Aïcha Ech-Channa

Un vibrant hommage a été rendu, mercredi soir à Bruxelles, à la militante associative Aïcha Ech-Channa, invitée d'honneur du Musée Juif de Belgique.

Lors d’une rencontre organisée par le musée en partenariat avec l’association Orphelins du Monde, les organisateurs ont rendu hommage à l'une des figures les plus emblématiques du milieu associatif marocain. L’ambassadeur du Maroc en Belgique Mohamed Ameur a rendu hommage à une dame hors du commun, une femme de cœur et de conviction à la trajectoire «exceptionnelle», qui milite depuis plus d’un demi-siècle pour faire avancer la cause de la femme et de l’enfant au Maroc.

Pour lui, cet hommage honore également la femme marocaine et le combat qu’elle mène pour contribuer à la dynamique de réformes en cours pour «un Maroc moderniste, progressiste et juste».

De son côté, le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a relevé le caractère universel du combat mené par Aïcha Ech-Channa, notant que la problématique des femmes célibataires touche toutes les sociétés du monde, ce qui impose d’engager une réflexion internationale.