Emission spéciale MRE : L’action humanitaire, une passerelle avec le pays d’origine

Loin des yeux, mais près du cœur. Cela pourrait être le slogan pour les milliers d’associations de Marocains à l’étranger qui s’activent pour contribuer au développement de leur village, de leur quartier ou de leur région au Maroc.

Ils ou elles sont ouvriers, médecins, femmes au foyer, chômeurs, étudiants, ingénieurs, écrivaines, artistes, mais chacun, chacune, reste animé par cette fibre patriotique, lié par cet attachement à la terre d’origine et toujours fidèle à l’esprit de solidarité hérité de nos aïeux.

Fournitures scolaires, médicaments, ambulances, cars scolaires, mission médicale, électrification d’un village, projet de coopérative agricole ou creusement d’un puits, les associations de MRE s’engagent dans de nombreux domaines de première importance pour certaines régions du royaume.

Qu’il est beau de voir l’enfant du village ou du quartier, parti étudier très loin, revenir quelques années plus tard avec un projet pour les enfants de la région, les chibanis dans le besoin, ou plus largement la communauté qui l’a vue grandir pour s’envoler ensuite vers d’autres cieux. Cette Marocaine, ce Marocain, désormais adulte redonne ainsi une part de ce qu’il a reçu lorsqu’il était enfant.

Ils connaissent le pays, les besoins de leur région, et les gens qui en sont les habitants. De par leur double culture et la connaissance du terrain, ils sont en quelque sorte les passe-partout de l’aide au développement. Partenaires des ONG dans le pays de résidence, connaisseurs des circuits de financement et des subventions pour les plus aguerris, ils sont aussi et surtout les associés de nombreuses associations au Maroc dans le cadre de projet de co-développement.

Cette émission a pour but de mettre en lumière l’immense travail de ces associations à travers deux témoignages.

Réécouter l’émission en podcast :