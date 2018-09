Désintox : Les mineurs marocains en Espagne, «violeurs de mineures» ?

Depuis lundi, plusieurs médias marocains ont repris une information publiée le jour-même par un journal espagnol en ligne. Mediterraneo digital a affirmé que six mineurs, en séjour illégal en Espagne, auraient été arrêtés pour abus sexuel sur deux filles espagnoles âgées de 12 et de 13 ans et résidantes à Cadix. Une information qui sera reprise d’abord par Alyaoum 24, «photo à l’appui».

Une reprise à l’aveuglette par des médias marocains

Si ce média marocain ne cite pas la source de son information, se contentant d’indiquer qu’elle provient de médias espagnols, il affirme que l’incident date de la première semaine du mois de septembre et aurait eu lieu à Cadix. «Dans l’un des boulevards de cette ville d’Andalousie, six mineurs de nationalité marocaine ont abusé sexuellement de deux jeunes enfants», écrit-il.

On y indique aussi que ces Marocains ont été arrêtés et placés en détention en attendant qu’un tribunal compétent se prononce sur cette affaire. Il rajoute que les deux filles ont été «soumises à des examens médicaux qui ont confirmé l’abus sexuel et les violences qu’elles ont subi». «Les deux filles ont été alors présentées devant un médecin psychologue», conclut le média.

La même information est alors reprise par plusieurs autres médias, dont Marokino, Hespress ou encore le média local Kech 24. Seul Nador City cite la source de cette information.

L’article incendiaire de Mediterraneo Digital ne laisse aucun doute sur la véracité de l’information. Evoquant au tout début qu’il s’agit d’un «cas isolé qui ne sera pas diffusé à la télévision» et critiquant les journaux qui n’ont pas su relayer l’information, ce média espagnol joue même sur les mots, affirmant que «si les agresseurs étaient blancs, hétérosexuels et espagnols, les collectifs féministes allaient déjà monter au créneau pour investir les rues». Il donne ensuite plusieurs précisions sur le lieu de l’incident, «rue Medina Sidonia», ou encore son déroulement. «Les deux filles, transférées aux services d’urgence, ont subi un examen médical exhaustif, qui atteste les abus sexuels. Selon le rapport médical, ils ont reçu six points de suture», relaye-t-il.

Un fait-divers datant de l’année dernière

Pourtant, l’ensemble de cette histoire ne date pas de cette année, comme l’affirme Mediterraneo digital, mais plutôt de l’année dernière. La recherche effectuée sur des médias espagnols plus sérieux nous révèle que cette même information a été relayée en septembre 2017 par plusieurs médias espagnols, dont 20 Minutos qui cite une dépêche de l’agence Europa Press, ou encore le journal El Pais.

«Les événements signalés se sont déroulés le 7 septembre, lorsque les six jeunes ont approché les deux mineures alors qu'ils se trouvaient dans la rue Medina Sidonia, dans le quartier de Segunda Aguada», précisait ce dernier. El Pais fait état d’«attouchements» qu’auraient subi les deux mineures avant qu’elles ne parviennent à prendre la fuite et à alerter un membre de leur famille.

La police, saisie, a réussi à identifier les agresseurs présumés grâce à une patrouille. Ils «seraient tous mineurs, de nationalité marocaine et résidents dans un centre placé sous la tutelle de la Junta de Andalucía», précise le journal. «Les six mineurs interpellés par les agents de la police nationale ont été déférés devant le bureau du Procureur chargé des mineurs», conclut l’agence Europa Press.