Survivre sous les arbres au cœur de Rabat : La situation des migrants refoulés au Maroc

Dans moins de trois mois, le Maroc hébergera deux rencontres internationales sur les migrations, le Forum mondial migrations et développement et la Conférence intergouvernementale chargée d’adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, dont le brouillon final a été adopté par l’Assemblée générale des Nations unies en décembre 2017.

Tous les yeux seront donc rivés en décembre prochain sur le Maroc et la façon dont ce pays gère la situation des migrants sur son territoire. Or, depuis maintenant plusieurs dizaines de mois, le Maroc et afin de desserrer la pression sur les frontières avec les présides espagnols en territoire africain, Ceuta et Melilla, et sur le détroit de Gibraltar, multiplie les refoulements des migrants résidant dans le Nord du Maroc. Certains sont acheminés à la frontière algérienne, selon une pratique déjà fort ancienne, d’autres, actuellement les plus nombreux, sont lâchés dans des villes du Sud du Maroc. De là, ils s’empressent de retourner, étapes par étapes, vers les villes du Nord.

Ces refoulements ont déjà provoqué de nombreuses tensions dans les villes de Fès et de Casablanca où les migrants sont massés près des gares routières, sans aucune infrastructure d’accueil et d’assistance humanitaire. Au cours des dernières semaines, cette politique de refoulement s’est intensifiée.

Nous nous proposons dans les paragraphes qui suivent de donner un aperçu sur la situation des migrants regroupés à Rabat près de la gare routière, Al Kamra.

L’automobiliste qui entre dans Rabat venant de Casablanca n’apercevra sans doute pas les ombres qui hantent le petit bois de pins faisant face au lycée Abdelkrim El Khattabi tout près de la gare routière, en contrebas de la route. Et pourtant, nombreux sont les migrants qui résident dans ce bois.

De fait, ce nombre varie tout le temps. Quelques 500 personnes, sans doute. Il y a ceux qui dorment là, ceux qui y passent la journée, ceux qui viennent de temps en temps, quand ils n’ont plus d’argent pour louer une chambre, ceux qui arrivent (tous les jours) et ceux qui en repartent (tous les jours).

Tous sont très jeunes, entre 20 et 30 ans pour la grande majorité. Et parmi eux, il y a plusieurs dizaines de mineurs. Au moment où cette enquête a été réalisée, il n’y avait pas de femmes. Mais il y en avait eu les semaines auparavant.

Ils viennent de plus de 15 pays du Sud du Sahara : Côte d’ivoire, Sénégal, Nigeria, Niger, Sierra Leone, Liberia, Gambie, Ghana, Centrafrique, République du Congo (Congo Brazzaville), RDC (République démocratique du Congo), Togo, Burkina Faso, Bénin… et la liste n’est peut-être pas exhaustive. Les plus nombreux viennent des pays cités en premier : Cameroun, Guinée Conakry, Mali et Côte d’ivoire.

Des refoulements massifs et violents

La plupart d’entre eux sont des migrants refoulés depuis les villes du Nord, Tanger, Nador, Fnideq ainsi que pour certains d’entre eux, moins nombreux, d’Oujda et l’Algérie.

«Les Marocains nous ont laissé en territoire algérien, près de Maghnia. Certains ont pu fuir, d’autres ont été présentés au Tribunal d’Oran et jugés pour entrée illégale sur le territoire algérien. Moi, j’ai fait 4 jours de prison.» Un migrant rencontré dans la forêt près de Rabat

Ils ont été refoulés le plus souvent vers Tiznit, Agadir, quelques-uns à Errachidia (surtout depuis Fès), voire même à Dakhla. En fait, on ne les lâche pas dans les villes, mais en rase campagne et à chaque fois, ils ont plusieurs heures de marche à pied pour rejoindre le centre des villes. C’est parfois le premier refoulement, mais pour beaucoup souvent le 2ème, 3ème, 4ème, 5ème. Selon eux, les refoulements depuis Tanger et ses alentours sont pratiquement quotidiens, 250 ou 300 personnes par jour depuis au moins deux mois.

Les ressortissants subsahariens peuvent être arrêtés partout, au faciès, dans les maisons, dans la rue, au travail, au café, à la sortie de l’hôpital. Par des policiers souvent en civil, qui ne s’identifieraient pas comme tels ou par des policiers en tenue, parfois «accompagnés d’hommes cagoulés, quand ils pénètrent dans les maisons», raconte un autre migrant.

«Ils sont arrivés à une quinzaine dont 4 cagoulés, 7 en uniforme. Ils ont cassé la porte, c’est le bruit qui nous a réveillé. Ils nous ont aveuglé avec leurs torches. On n’a pas pu prendre nos affaires. Ils ont ramassé nos portables, nos portefeuilles. Et ne les ont pas rendus.Le reste a été jeté dans la rue.» Un migrant subsaharien

Ils sont alors amenés en bus au commissariat, menottés deux par deux, parqués sous le soleil dans la cour pendant plusieurs heures (certains perdent conscience, dans de telles conditions). On note leur identité, on les prend en photo et on relève leurs empreintes digitales. Il n’y a pas d’interrogatoire et même les personnes titulaires d’une carte de séjour, d’une carte de travail, d’une attestation de demandeur d’asile ou d’une carte de réfugié ne parviennent pas à se faire entendre. Ils sont refoulés comme tous les autres, il n’y a pas de tri.

«Moi j’ai la carte de séjour, la carte de réfugié [il les sort de sa poche et les montre à tous], mais je dors comme un clochard. Je ne suis pas le seul dans cette situation. On est allés au HCR. Ils ne nous disent rien. "On va vous rappeler".» Un autre migrant subsaharien

Les enfants seraient traités de la même manière. Aucune mesure spécifique de protection ne leur serait destinée. Toute tentative de résistance ou ne serait-ce même que d’explication se solderait souvent par des insultes, des coups.

Dans les bus, vers le Sud

C’est la plupart du temps montés dans les bus qu’ils finissent enfin, après de longues heures d’attente par recevoir un sandwich (le plus souvent du pain et une boite de sardine) et un peu d’eau.

Durant le trajet, ils restent menottés deux par deux, les mineurs comme les autres. Les menottes peuvent être en acier, en plastique ou en nylon. Toujours attachées serré. Aucun arrêt n’est prévu pour faire leurs besoins et il n’y a évidemment pas de toilettes dans le bus. Pensez, Tanger-Tiznit, c’est 872 km, soit 10 à 13 heures de trajet environ.

En revanche, pour certains, le trajet s’arrête avant, car au Maroc, la corruption n’est jamais loin. Près de Kénitra, Rabat ou Casablanca, «les policiers indiquent que ceux qui ont de l’argent pourront descendre avant le terminus». Pour «se dédouaner», il arrive qu’ils conseilleraient même à certains de «casser les vitres du bus pour sortir».

Lorsqu’ils arrivent dans les villes du Sud, épuisés par le trajet de bus et la marche pour atteindre le centre, ils n’ont en général plus un centime, leurs avoirs ayant été en règle générale «réquisitionnés» lors de leur arrestation. Ils n’ont donc d’autre choix que de mendier pour survivre et récolter assez d’argent pour payer le voyage retour. Rares sont ceux qui veulent rester sur place. Presque tous veulent essayer de tenter à nouveau leur chance de pouvoir traverser le Détroit.

Ils notent cependant que les gens sont relativement solidaires, leur apportent à manger, leur donnent un peu d’argent, expriment leur sympathie. Ce sont des relations plus faciles qu’avec les Casablancais ou les R’batis, avec qui les relations sont plus tendues.

C’est donc une noria incessante qui va de Tanger à Tiznit ou Agadir, les migrants étant refoulés par la police et repartant vers le Nord dès qu’ils ont assez d’argent pour le faire. Comble d’ironie, ils indiquent qu’ils sont en général escortés dans les cars par des policiers qui contrôlent leur retour à la case-départ.

Le séjour à Rabat n’est donc qu’une étape qui peut durer quelques jours, mais aussi quelques semaines ou quelques mois, certains migrants voulant se reposer et se calmer les esprits avant d’affronter à nouveau «l’enfer» de Tanger.

Tanger en ce moment c’est l’enfer pour nous les Noirs. Nous n’avons aucune liberté. Je ne sais comment le dire, on essaie juste de survivre. Ils nous refoulent, ils nous tapent dessus. Ce n’est pas les gens qui nous frappent, c’est la police. Ils viennent te chercher à 5 h du matin. Ils te piquent ton fric. Ils nous traitent comme des animaux.» Témoignage d’un migrant subsaharien

Malgré cela, regagner Tanger reste l’objectif, car l’Europe y est à portée de regard, mais ce n’est pas simple, les cars qui passent par la gare routière ne prennent plus de migrants. Ont-ils des ordres ? Sans doute. Aussi, quand ils arrivent à la gare, n’ont-ils pas d’autre choix que de s’adresser aux «taxis mafias» qui leur font payer le double du prix du car pour les amener à quelques 60 ou 80 kilomètres de Tanger, qu’ils ne peuvent alors que regagner à pied, en prenant soin de ne pas se faire refouler à nouveau.

Les conditions de vie dans le bois près d’Al Kamra

Il règne sous les arbres une tranquillité et un ordre impressionnants. Tous près des «campeurs», les habitants du quartier passent tranquillement, font leur jogging ou des exercices de gymnastique.

Les migrants vaquent à leurs occupations (laver du linge, préparer une collation, fumer une cigarette), dorment, discutent par petits groupes.

Cela n’est pas le fruit du hasard. Les migrants savent le danger qui pourrait découler de bagarres, la violence qui pourrait se déchaîner, l’intervention de la police, des rafles et nouveaux refoulements... Aussi se sont-ils organisés en une sorte de gouvernement local, qui comprend un président, un vice-président et un ministre et qu’ils nomment, non sans humour, l’Union africaine. Ce sont eux qui accueillent les nouveaux arrivés et leur indiquent les règles de la vie commune sous les arbres. Lorsque l’un d’entre eux ne respecte pas les règles il peut être expulsé, ou s’il s’avère qu’il est un malade mental, signalé à l’OIM pour qu’il soit rapatrié.

Le reste de la vie commune s’organise par petits groupes d’affinité solidaires pour se cotiser pour manger, trouver des couvertures, dormir en groupe et se protéger les uns les autres en cas d’agressions. Et cela fonctionne, malgré la précarité du lieu : ils ne disposent d’aucun sanitaire, si ce n’est les WC de la gare de cars, payants, d’aucune possibilité de douche, pas de tentes et de très rares plastiques pour se protéger. Et de fait, ils voient l’hiver arriver avec beaucoup d’appréhension.

La plupart mangent froid. Ils ne s’équipent pas en bouteilles de gaz et ustensiles de cuisine. Quelques-uns nous ont pourtant dit être là depuis un an ou deux. Seuls trois migrants font une cuisine sommaire (riz, spaghettis…) qu’ils revendent à leurs camarades pour quelques 5 dirhams le plat. Il y a aussi quelques rares autres petits boulots sur place : le coiffeur (avec sa glace et ses photos de coupe à la mode), le vendeur de cigarettes. Le camp n’est qu’une étape, un lieu de passage.

Aussi dès qu’ils ont quelques sous, s’ils ne repartent pas aussitôt vers le Nord, louent-ils des chambres dans le quartier qu’ils partagent à plusieurs (de 4 à 8 ou 9) pour pouvoir payer les loyers, très élevés pour la qualité et plus chers que ceux réclamés aux Marocains.

Pour gagner quelques sous, ils balaient les trottoirs et se font payer par les riverains qui le veulent bien, vont au marché de gros décharger les camions, mendient.

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant qu’ils soient en butte à toutes sortes de maladies, gastriques et intestinales, vertiges, bronchites, migraines sont les plus souvent citées.

Les rapports avec les Ambassades

De toute évidence, leurs représentants diplomatiques ne s’intéressent guère aux conditions dans lesquelles vivent leurs ressortissants. «Quand ils te voient au feu rouge, de leurs voitures climatisées, ils remontent la vitre. Leurs enfants sont en Europe. Eux ils ont grossi, ils ne peuvent plus marcher», nous confie un migrant subsaharien.

Même dans le cas où ils ont besoin des services consulaires, ils ne sont pas reçus correctement.

«Moi, j’ai perdu mon passeport dans le refoulement. Je suis allé à l’Ambassade de xxx. Ils te disent de venir à 10 heures. Ils te laissent attendre jusqu’à 18 h, puis ils te disent reviens demain. Tu viens à 14h. Puis le surlendemain, à 15h. Ils sont là pour bouffer l’argent, ils ne font pas leur travail, ce sont des corrompus.» Témoignage d’un migrant subsaharien

Les Subsahariens que nous avons rencontrés ont tous le sentiment de n’avoir rien à attendre de l’administration diplomatique.

Des sentiments de souffrance et de colère

Les sentiments de souffrance et de colère sont exprimés par tous. Ils considèrent qu’il est de leur droit de partir vers l’Europe, cette Europe qui a pillé leurs pays et leur impose des dictateurs dont ils ne veulent pas.

Mais ils n’imaginaient pas en partant l’ampleur des souffrances qu’il leur faudrait endurer, dans les différents pays rencontrés sur leur parcours et au Maroc même.

Ils vivent cela avec un profond sentiment d’injustice et en veulent autant aux gouvernements de leurs pays d’origine, où l’incurie, la corruption et la dépendance les ont jetés dans la misère ou dans la violence, qu’à celui du Maroc, qui les maltraite, les fait souffrir et sous-traite le contrôle des frontières européennes ou aux instances et gouvernements européens, qui pillent leurs richesses, soutiennent leurs dictateurs, bloquent les frontières, et «paieraient le gouvernement marocain» pour les réprimer.

Le pacte mondial pour les migrations

Ce sont ces mêmes gouvernements qui s’apprêtent à le signer lors de la Conférence intergouvernementale qui se tiendra à Marrakech en décembre prochain, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

S’appuyant sur la Déclaration universelle des droits humains et autres traités internationaux fondamentaux, ce Pacte réaffirme que «les réfugiés et les migrants ont droit aux mêmes droits humains universels et libertés fondamentales, qui doivent être respectés, protégés et respectés à tout moment». Le Pacte mondial est «basé sur le droit international des droits de l'homme et respecte les principes de non-régression et de non-discrimination». «En mettant en œuvre le Pacte mondial, nous garantissons le respect effectif, la protection et la réalisation des droits fondamentaux de tous les migrants (…) Nous réaffirmons également l’engagement pris d’éliminer toutes les formes de discrimination, y compris le racisme, la xénophobie et l’intolérance à l’égard des migrants et de leurs familles», indique-t-on dans le brouillon final du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, rédigé en anglais.

Comment faut-il comprendre cet écart entre les réalités et le texte que les Etats, dont l’Etat marocain, sont en passe de signer ? De deux choses l’une. Ou bien c’est un texte qui réaffirme des principes fondamentaux pour satisfaire la bonne conscience des gouvernements mais n’a pas vocation d’être appliqué. De fait, ce texte, contrairement aux autres pactes et conventions de l’ONU ne sera pas contraignant. Ou alors les gouvernements attendent que le Pacte soit signé et ratifié (ce qui peut prendre vraisemblablement plusieurs années) pour le mettre en application, tout en enfreignant les principes qu’il énonce dans ses politiques actuelles. Ce qui jette un doute sérieux sur leur attachement aux principes qui sous-tendent les engagements qu’ils s’apprêtent à signer.