Maroc : La croissance nationale devrait revenir à 3,5% en 2018

La croissance nationale devrait revenir de 4,1% en 2017 à 3,5% en 2018 et à 3,1% en 2019, selon les prévisions de Bank Al-Maghrib (BAM).

Les dernières données des comptes nationaux relatives au premier trimestre 2018 font ressortir «un ralentissement en glissement annuel de la croissance de 3,5% à 3,2%, recouvrant une décélération de 14,8% à 2,5% de la progression de la valeur ajoutée agricole et une amélioration du rythme des activités non agricoles de 2% à 3,4%», indique un communiqué publié à l'issue de la 3e réunion trimestrielle du Conseil de la Banque centrale.

Plus en détail, la valeur ajoutée agricole s'accroîtrait de 5,1% cette année puis connaîtrait, sous l’hypothèse d’une campagne agricole normale, un recul de 1,6% en 2019, estime Bank Al-Maghrib, ajoutant qu'en revanche, les activités non agricoles poursuivraient leur redressement, avec une croissance de 3,3% en 2018 et de 3,7% en 2019.