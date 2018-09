France : Le CFCM annonce un «congrès des musulmans» en novembre

Les grandes fédérations de mosquées, dont celles constituant le Conseil français du culte musulman (CFCM), ont annoncé lundi la tenue à la mi-novembre d'un «congrès des musulmans de France».

Selon l'agence France Presse, qui relaye l’information, le vice-président du CFCM a exposé sa volonté de mettre en place une nouvelle direction du culte musulman. «Tout le monde s'occupe de l'organisation du culte, sauf les premiers intéressés», explique Anouar Kbibech. D'où l'idée de ce «congrès des musulmans de France», qui pourrait se tenir «le 10 ou le 17 novembre» selon lui. Il s'agit d'«organiser le culte musulman par» et «pour» les musulmans, ont souligné dans un communiqué commun les structures participantes.

Parmi ces dernières figurent les composantes du CFCM (la GMP algérienne, le RMF marocain, les CCMTF et Milli Görüs turcs, la FFAIACA africaine, antillaise et comorienne, le mouvement Tabligh (piétiste) Foi et Pratique, la grande mosquée de Saint-Denis de La Réunion), le mouvement Musulmans de France (ex-UOIF, issue des Frères musulmans) et les fédérations UMF et FNMF (proches du Maroc).

Des «assises territoriales» destinées à réformer l'organisation du culte musulman (gouvernance, formation des imams, financement des mosquées) ont eu lieu dans les départements jusqu'au 15 septembre. Une compilation nationale de ces travaux doit être remise à Gérard Collomb, ministre français de l’Intérieur et des annonces du président de la République, Emmanuel Macron sont attendues d'ici le début 2019.