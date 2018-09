Salé : Coup d'envoi de la 12e édition du Festival International du Film de Femmes

Le rideau a été levé, lundi soir, sur la 12e édition du Festival International du Film de Femmes de Salé (FIFFS), en présence d'un parterre d'artistes et de personnalités du monde de l'art, de la culture et du cinéma.

La cérémonie d'ouverture de cette édition qui se poursuivra jusqu'au 29 septembre, a été marquée par un hommage posthume à Feu Mohamed Arious, membre du comité d'organisation du FIFFS. Un vibrant hommage a été également rendu à l'actrice égyptienne Rania Farid Chawki en reconnaissance de sa brillante carrière artistique ainsi qu'à la réalisatrice et femme politique tunisienne Selma Baccar.

Cette édition met le cinéma brésilien à l'honneur, à travers la projection d'une série de productions cinématographiques brésiliennes, dont «Pendular» de la réalisatrice Julia Murat, «As Boas Maneiras» et «Trabalhar cansa» de Juliana Rojas et Marco Dutra, et «Mutum» de Sandra Kogut.

Plusieurs films sont en lice à la compétition officielle fiction longs métrages, notamment «La divorcée» de Rachid Laroussi, «Korsa» de Abdellah Toukouna, «Lahnech» de Driss Lamrini, «Tarantella» de Rabii El Jawhari, «Nouh ne sait pas nager» de Rachid El Ouali et «Basta» de Hassan Dahani, outre cinq autres films documentaires.

Le jury de la compétition, présidé par la réalisatrice, scénariste et écrivaine chilienne Marillu Mallet, est composé des comédiennes Yousra El Lozy (Egypte) et Véronique Tshanda Beya (Congo), des réalisatrices Myriam Aziza (France), Show-Chun Lee (Taiwan) et Roberta Marques (Brésil) outre la comédienne marocaine Asmae El Khamlichi.