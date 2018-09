Rabat : Le Jardin zoologique fête la nouvelle naissance d'un zèbre

La famille des zèbres s'agrandit au Jardin zoologique de Rabat avec la naissance d'un nouveau zèbreau de Grant.

Il s'agit d'une femelle, née après une période de gestation d’une année d’un couple de zèbres reçu du zoo de Hanovre en Allemagne en 2012, indique le Jardin zoologique de Rabat dans un communiqué.

C'est la 4e naissance de zèbres de Grant, suite à celles enregistrées en 2014, 2015 et 2016 et qui sont le résultat de l’adaptation de cette espèce à son environnement et de la gestion rapprochée de la collection animale par les équipes vétérinaire et zootechnique, notamment en matière de soins et d’encadrement sanitaire, précise le communiqué.

Le zèbre de Grant est une des 6 sous espèces du zèbre des plaines. Il est caractérisé par ses rayures larges et bien marquées et il peut atteindre entre 1,20 et 1,40 m de hauteur et peser environ 30 kg à la naissance.

Le Jardin zoologique de Rabat a connu une centaine de naissances de plus de 35 espèces différentes depuis le début de l'année, et ce suite aux actions menées dans le cadre du programme de conservation des espèces ex situ.