Oujda : Sept films en compétition au Festival méditerranéen cinéma et immigration

Sept films marocains et étrangers sont en compétition pour s'adjuger l’un des prix de la 7e édition du Festival méditerranéen cinéma et immigration, qui se tient du 26 au 30 septembre courant au Grand Théâtre Mohammed VI à Oujda. Un événement à l’initiative de l’Association solidarité pour le développement et l’immigration.

Organisée sous le signe «Le cinéma au service du migrant», cette édition rentre dans le sillage des activités culturelles célébrant l’événement «Oujda capitale de la culture arabe pour l’année 2018», ont indiqué les organisateurs lors d’une conférence de presse lundi soir à Oujda.

Les films en lice sont «Nouhe ne sait pas nager» de Rachid El Ouali, «Seth» du réalisateur marocain Hafid Stitou, «Frost» de Sharunas Bartas (Lituanie), «Hayat» de Raouf sebbahi (Maroc), «Les Hommes d’argile» de Mourad Boucif (Maroc), «Zeus» de Paulo Filipe Monteiro (Portugal) et «Newcomers» de Maan Mouslli (Syrie), a-t-on précisé.

Ces films concourent pour le Grand prix, le prix du Jury, le prix du meilleur scénario et les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice.

La présidence du Jury de cette 7e édition est confiée au réalisateur marocain Abdelhaï Laraki, qui sera épaulé par une pléiade de personnalités artistiques et cinématographiques venues de Tunisie, d’Algérie, d’Italie et de France.

Lors de cette édition, un hommage sera rendu à plusieurs figures du cinéma marocain et arabe, en l’occurrence Rachid El Ouali, Nezha Regragui, Youness Lahri, Hafid Stitou, et l’actrice égyptienne Hanane Soulaimane, et ce, en reconnaissance à leurs réalisations et efforts dans le domaine.