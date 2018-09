Production cinématographique et télévisuelle : Exemption des tarifs dans les sites historiques

Les modalités d'exemption des tarifs dans les monuments et sites historiques en faveur de la production cinématographique et télévisuelle ont été fixées conjointement par les ministères de la Culture et de la Communication et de l'Economie et des Finances.

Le ministère de la Culture et de Communication explique dans un communiqué que cette démarche prend part dans la logique du ministère dans la mesure d'encourager et de promouvoir la production cinématographique et télévisuelle nationale à caractère culturel et scientifique, partant de sa responsabilité dans la mise en œuvre du plan d'action du secteur des industries culturelles et de créatives.

Elle rentre également dans le cadre des acquis constitutionnels relatifs au soutien des autorités publiques par les moyens adéquats pour le développement de la création culturelle, artistique et de la recherche scientifique, ajoute-t-on de même source.



Cette décision vise également à mettre en application le plan d'action du ministère de la Culture et de la Communication à travers la promotion de la production nationale pour la réalisation de films documentaires à caractère culturel et scientifique, conclut le communiqué.