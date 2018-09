L’ONMT et Transavia renouvellent la ligne Paris-Dakhla pour une deuxième saison

La première journée du Salon international French Travel Market semble avantageuse pour le Maroc, représenté par l’Office national marocain du tourisme (ONMT). Ce mardi, l’office annonce avoir signé deux accords avec Transavia, filiale de Air France-KLM, ainsi qu’avec le Tour opérateur français FTI Voyages.

Pour le premier accord, il s’agit d’un contrat destiné au développement de la présence de Transavia au Maroc. Pour la saison hivernale 2018-2019, la compagnie mettra en place une offre de 331 884 sièges vers le Maroc au départ de la France, soit une évolution de 54% par rapport à l’année précédente.

Elle compte notamment renforcer les fréquences de ses lignes existantes, en l’occurrence Paris-Marrakech, Nantes-Marrakech, Lyon-Agadir et à l’ouverture de nouvelles lignes Paris-Rabat et Nantes-Casablanca, qui assureront trois vols par semaine pour chacune d’entre elles.

Paris-Dakhla reprendra pour une deuxième saison

«Ce partenariat a été couronné par la consolidation de la ligne reliant la capitale Française à Dakhla», confie Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT. «Le partenariat ONMT-Transavia qui avait été conclu une première fois pour Paris-Dakhla en saison hivernale sera reconduit à nouveau cette saison. Cette ligne directe à partir de Paris pérennisera l’accessibilité de cette destination aux touristes français et européens», ajoute-t-il.

Inaugurée le 26 octobre 2017, la ligne de Transavia n’avait relié Paris et Dakhla que durant l’hiver avant de s’interrompre en mars dernier. Cet arrêt, le Front Polisario avait tenté de se l’approprier. Mais l’ONMT et Transavia ont précisé que le contrat conclu ne couvrait que la saison hivernale. Adel El Fakir nous confie, ce mardi, que les deux partenaires étudieront la possibilité de prolonger cette liaison aérienne pour inclure la saison estivale.

Transavia a transporté vers le Maroc 1,1 millions de passagers en 2017 (+ 40%) avec 14 lignes au départ de Paris-Orly, Nantes et Lyon. De ce fait, le Maroc se hisse au premier rang dans le portefeuille de Transavia. Un constat qui confirme la volonté de l’ONMT et de la filiale du groupe Air France- KLM de pérenniser leur accord.

Dans la même perspective, l’ONMT a ratifié un partenariat stratégique avec le Tour opérateur français FTI Voyages au titre de la saison hiver 2018 – 2019. Par ailleurs, le Maroc est l’une des trois destinations prioritaires de ce groupe avec plus de 150 contrats hôteliers au Maroc disponibles sur la plateforme BtoB et sur le site BtoC du voyagiste dès 2019.

La France, premier pays émetteur de touristes vers le Maroc

Dans un contexte touristique favorable, la France se positionne depuis des années comme le principal pays émetteur de touristes vers le royaume, rappelle l’ONMT. Après une nette régression enregistrée en 2015, les arrivées des touristes Français étrangers (hors binationaux) ont progressé de 11%. Avec un total record de 3 533 000 en termes d’arrivées globales de touristes français enregistrées en 2017, le Maroc se positionne actuellement en tête des destinations non européennes des touristes français.

De ce fait, la participation marocaine sera axée sur la promotion de la destination du pays et de la richesse de ses produits, en vue de maintenir l’embellie et la popularité dont jouit cette destination auprès des voyageurs et des voyagistes français. Elle «s’inscrit en droite lignée des actions de communication et de relations publiques mises en place par l’ONMT afin d’assurer au Maroc une présence régulière dans les salons thématiques, mais également dans les médias classiques, ainsi que les supports digitaux et médias sociaux», précise l’office marocain.

Pour rappel, l’ONMT prend part à la 40e édition du IFTM Top Résa qui se tient du 25 au 28 septembre, au centre des expositions «Paris Expo – Porte de Versailles». Evénement de référence dédié à un public averti composé essentiellement de professionnels du tourisme, le salon truste depuis quatre décennies le classement des salons touristiques les plus en vue en France et dans le monde.