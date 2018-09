Cette semaine, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) organise la participation marocaine à la 40e édition du Salon international French Travel Market (IFTM Top Résa) (25 au 28 septembre), au centre des expositions «Paris Expo – Porte de Versailles».

Evénement de référence dédié à un public averti composé essentiellement de professionnels du tourisme, le salon IFTM Top Résa truste depuis quatre décennies le classement des salons touristiques les plus en vue en France et dans le monde, indique un communiqué de l’ONMT parvenu à Yabiladi.

Salon multi cibles couvrant tous les motifs de déplacement, en l’occurrence les loisirs, l’événementiel, les voyages d’affaires et de groupe, l’IFTM Top Résa rassemble chaque année plus de 1000 agents de voyage et plus de 300 acheteurs d’affaires internationaux avec un total de plus de 30 000 visiteurs.

Dans un contexte touristique favorable, la France se positionne depuis des années comme le principal pays émetteur de touristes vers le royaume, rappelle l’ONMT. La participation marocaine sera axée sur la promotion de la destination Maroc et la richesse de ses produits en vue, de maintenir l’embellie et la popularité dont jouit cette destination auprès des voyageurs et des voyagistes français. Elle «s’inscrit en droite lignée des actions de communication et de relations publiques mises en place par l’ONMT afin d’assurer au Maroc une présence régulière dans les salon thématiques, mais également dans les médias classiques, ainsi que les supports digitaux et médias sociaux», précise l’office marocain.

Après une nette régression enregistrée en 2015, les arrivées des touristes Français étrangers (hors binationaux) ont progressé de 11%. Avec un total record de 3 533 000 en termes d’arrivées globales de touristes français enregistrées en 2017, le Maroc se positionne actuellement en tête des destinations non européennes des touristes français.