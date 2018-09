Maroc : Une circulaire revient sur la présence des préposés religieux sur les réseaux sociaux

Le ministère des Habous et des affaires islamiques a publié, lundi, une mise au point dans laquelle il tient à tirer au clair le but de la circulaire adressée à ses délégués régionaux et au Conseil supérieur des oulémas, au sujet de l’ouverture par des préposés religieux et des oulémas de comptes sur les réseaux sociaux.

Dans cette mise au point, le ministère d’Ahmed Toufiq indique que la mission des oulémas, imams et prédicateurs est de communiquer avec les citoyens et que la technologie est un atout majeur lorsqu’elle est utilisée à bon escient. De ce fait, tout ce que publient les oulémas et imams en harmonie avec les constantes, pour expliquer les préceptes de la religion, est à encourager. En revanche, le département indique que toute publication incompatible avec ces engagements sera notifiée par l’Institution religieuse.

Plus tôt, le ministère des Habous et des affaires islamiques a adressé une circulaire à 82 délégations régionales, leur demandant de communiquer les noms des préposés religieux disposant de comptes sur les réseaux sociaux, ainsi qu’à 82 Conseils locaux des oulémas les exhortant à mener un examen approfondi à cet effet. Le ministère à également écrit au Conseil supérieur des oulémas à cet effet.

La circulaire du ministère n’a pas manqué de créer la polémique auprès des préposés religieux et des oulémas marocains, qui estiment que ces mesures portent atteinte à leur liberté d’expression.