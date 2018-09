Mosquée Al Aqsa : Les islamistes proches du PJD organisent un sit-in mardi contre Israël

Les islamistes proches du PJD et du Mouvement unicité et réforme organisent un sit-in à Rabat, mardi à 18h00, pour dénoncer les «agressions israéliennes à la Mosquée Al Aqsa bénit et les lieux saints du christianisme», indiquent-ils dans un communiqué.

Ils invitent les Marocains à prendre part massivement à leur action pour condamner les violations israéliennes et la politique anti-palestinienne menée par l’administration Trump.

Il y une semaine, des colons juifs escortés par une vingtaine de soldats israéliens avaient effectué une incursion dans la mosquée, via la porte des Maghrébins.

Le gouvernement de droite à Tel-Aviv prépare un projet de loi devant permettre aux juifs de prier sur l’esplanade de la mosquée Al Aqsa et déterminerait le temps et l’espace accordés pour le faire.